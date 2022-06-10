Kırmızı halıda ünlüler geçidi

Time Dergisi’nin her sene düzenlediği ve yılın en etkili isimlerinin katıldığı TIME 100 Gala, eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı

Time Dergisi’nin bu yıl 16. kez düzenlediği TIME 100 Gala, dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı. Time Dergisi’nin her sene yayınladığı 2022’nin En Etkili İnsanları listesine giren ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.Zendaya, Andrew Garfield ve Bill Gates gibi isimlerin katıldığı gecede, 2022 yılında yaptığı işlerle etki bırakan ünlü isimler boy gösterdiOyuncu Ariana DeBose, kırmızı halıda çiçekli ve transparan detaylı bir elbise tercih etti.Amerikalı oyuncu Zendaya, gecede Bob Mackie imzalı vintage bir elbise giydiBill Gates'in kızı Phoebe Gates, gecede pembe renkte ışıltılı bir Versace elbise giydi.Amerikalı R&B şarkıcı Mary J. Blige, kalp yaka turkuaz renkte detaylı bir elbise giydiKanadalı tasarımcı Aurora James, gecede kuş tüyleriyle kaplı siyah bir elbise tercih etti.