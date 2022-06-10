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Kırmızı halıda ünlüler geçidi

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Time Dergisi’nin her sene düzenlediği ve yılın en etkili isimlerinin katıldığı TIME 100 Gala, eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı

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Kırmızı halıda ünlüler geçidi

Time Dergisi’nin bu yıl 16. kez düzenlediği TIME 100 Gala, dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen pek çok isme ev sahipliği yaptı. Time Dergisi’nin her sene yayınladığı 2022’nin En Etkili İnsanları listesine giren ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi.
Zendaya, Andrew Garfield ve Bill Gates gibi isimlerin katıldığı gecede, 2022 yılında yaptığı işlerle etki bırakan ünlü isimler boy gösterdi



Oyuncu Ariana DeBose, kırmızı halıda çiçekli ve transparan detaylı bir elbise tercih etti.
 

Amerikalı oyuncu Zendaya, gecede Bob Mackie imzalı vintage bir elbise giydi
 

Bill Gates'in kızı Phoebe Gates, gecede pembe renkte ışıltılı bir Versace elbise giydi.
 
Mary J. Blige dazzles in a ruffled turquoise dress as she attends the Time 100 gala
Amerikalı R&B şarkıcı Mary J. Blige, kalp yaka turkuaz renkte detaylı bir elbise giydi
 
 
TIME 100 Gala Red Carpet Roundup
Kanadalı tasarımcı Aurora James, gecede kuş tüyleriyle kaplı siyah bir elbise tercih etti.
 
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