Kıbrıslı Türk sanatçı, engelleri yıkıyor

Middlesbrough sanatçısı, iki dilli pop şarkılarının yayınlanmasıyla engelleri yıkıyor ve kültürler arasında köprü kuruyor. Bağımsız sanatçı Jay Moussa-Mann, ilk pop albümünün yayınlanmasıyla büyük ses getirdi.

İngiliz bir anne ve Kıbrıslı Türk bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Jay, hem İngilizce hem de Türkçe şarkı söyleyerek eşsiz mirasını müziğiyle kusursuz bir şekilde harmanlıyor.

Jay’in kendi adını taşıyan albümü, onun ikili mirasının bir kutlaması ve müziğinde farklı kültürleri ve dilleri kusursuz bir şekilde harmanlama yeteneğini sergiliyor. Albüm, öne çıkan iki dilli bir parça ile birlikte, iyimser pop parçaları ve duygusal baladların bir karışımını içeriyor. Şarkının sözleri, hem evrensel hem de ilişkilendirilebilir olan kimlik ve bağlantı temasını ele alıyor.

Jay, müziğini Kıbrıslı izleyicilere sunmaktan gurur duyuyor ve müziği aracılığıyla iki kültür arasındaki uçurumu kapatmayı umuyor. Jay, “Müziğimin her türden insanla bağlantı kurmasını ve farklı yerlerden gelsek de hepimizin şarkılarımda ifade edilen duygu ve deneyimlerle ilişki kurabileceğimizi göstermesini istiyorum” diyor.

Albüm 14 Şubat 2023’te çıkıyor ve tüm yayın platformlarında satışa sunulacak. Jay Moussa-Mann ve müziği hakkında daha fazla bilgi için www.jaymoussamann.com adresini ziyaret edebilirsiniz veya onu sosyal medyada takip edebilirsiniz.

Jay’in şarkıları BBC 6 Music’te Tom Robinson’s Mixtape, BBC Tees Introducing Music Crowns, Skope Magazine, NE Volume, NARC Magazine, Love Life; Love Music ve Headstuff’da çalındı.

Single parçası”American Tennessee”, BBC Tees Best of 2021’in özetinde seçildi. BBC Tees Introducing’de Haftanın Parçası ödülünü kazandı ve Amazing Radio’da ve Boogaloo Radio’da Roxanne de Bastion’ın Monday Morning Shake Up Show’unda yayınlandı. 20.305 başvuru arasından seçilen Road to Nashville Uluslararası Şarkı Yarışması için son 50 yarı finalist arasında yer aldı.

Eşsiz bir lirik yetenek ve gür, nostaljik bir ses ile kutsanmış olan Jay Moussa-Mann, son birkaç yıldır alternatif popun en iyi saklanan sırlarından biri haline geldi ve düşünceli, benzersiz seslerden oluşan muhteşem bir katalog oluşturdu.