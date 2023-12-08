“Kıbrıs’a gittik, dönünce beni engelledi”

66 yaşındaki şovmen Mehmet Ali Erbil özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Gülseren Ceylan ile ayrılığından kısa süre sonra 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile aşk yaşadığı söylenen Mehmet Ali Erbil bu iddiaları reddederken, Çiçek ise Erbil'in kendisini sevgilisinden ayırdığını öne sürdü

Mehmet Ali Erbil’in yeni sevgilisi Nevide Çiçek’le geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs tatiline gittiği iddia edildi.Çiçek ayrıca Kıbrıs'a beraber gittikleri uçak biletlerinin Erbil tarafından kesildiğini kaldıkları otelin ücretini de yine oyuncunun ödediğini söyledi.Daha önce televizyon programında eski aşkına geri dönmesi için seslendiği ortaya çıkan Çiçek hakkında, Erbil’in sosyal medya adresinden yaptığı açıklama şaşırttı.Ünlü şovmen, "bir kez Cahide'de karşılaştığım Nevide hanımla hakkımda çıkan aşk haberleri yalan ve asılsızdır tek taraflıdır" ifadelerini kullandı.Bunun üzerine Nevide Çiçek ise OnurAkayMedya’dan Erkan Özbey’e özel açıklamalarda bulundu.Erbil’le sevgili olduklarını, Erbil’in kendisini erkek arkadaşından ayırdığını iddia eden Çiçek, daha önce oyuncu Ogün Kaptanoğlu ila aşk yaşadığını da dile getirdi.Çiçek şunları söyledi:"Gaziantep’te ödül töreninde tanıştık hatta o dönem oyuncu bir sevgilim vardı. Erbil, benden hoşlandığını söyledi. Sevgilinden ayrıl diye baskı yaptı.Ödül gecesinden sonra Derya Bedavacı’nın sahnesine gittik. Orada masaya pamuk şeker, tatlılar da dahil her şeyi getirtti. Hatta elleriyle yedirdi.O gün tüm gece Mehmet Ali Erbil’le beraber kaldık; ertesi gün cuma günü Kıbrıs’a beraber gidelim dedi. İlgisi çok hoşuma gitti. Sonra biz sevgili olduk. Kıbrıs’a beraber tatile çıktık. Cuma gününden bugüne dek hep beraberdik”.Mehmet Ali Erbil’in paylaşımı sonrası ise sinir krizi geçirdiğini de söyleyen Çiçek şunları anlattı:"Kıbrıs’tan İstanbul’a inince şoförü önce Mehmet Ali’yi evine bıraktı, sonra beni bıraktı.Hatta hediye olarak çok pahalı bir parfüm aldı. Eve gelince telefonda görüntülü görüştük. Kıbrıs’ta beraberdik ya! Görünce ne alaka dedim! Üstelik beni engelledi."Beni engellemek nedir? Ne yapmaya çalışıyorsun dedim, mesaj attım. Hatta kendi telefonundan bana 'Ben Mehmet Ali Erbil’in kız arkadaşıyım, bir daha rahatsız etme' diye mesaj attı.Şok geçirdim. Bana değer verdiğini düşünüyordu ki öyle davranıyordu. Çok romantikti, aşkım aşkım lafı ağzından hiç eksik olmuyordu. Sinir krizi geçirdim, bir saat boyunca oturdum ağladım sinirimden.”Yayınladığı videoda Çiçek şunları söyledi:"Döneli 6 saat olmuş Kıbrıs'tan, beni direkt engelliyorsun. Ödül gecesi az mı peşimden koşmadın? Biriyle konuştuğum için 'Ayrılacaksın' diye başımı yedin..."Çiçek kendisine Erbil'in verdiği hediyeyi çöpe atarak video paylaştı:"Tartıştık diye bana aldığın parfümü çöpe atıyorum. Her şey yalanmış ya, al canım bu da yalan."