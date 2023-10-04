Irina Shayk hayran bıraktı

Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Mugler defilesinde yürüyen isimlerden biri de ünlü Rus model Irina Shayk'tı.
Shayk, defileyi izleyenleri yine kendine hayran bıraktı.
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