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Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgisinden ayrıldı

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Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgisinden ayrıldı
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Birliktelikleriyle sık sık konuşulan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü’nün ayrıldığı iddia edildi. Aralarındaki yaş farkıyla dikkat çeken çiftten gelen haber magazin gündemine bomba gibi düşerken, ayrılığın arkasında fikir ayrılıklarının olduğu öne sürüldü.
2018 yılından bu yana birlikte olan oyuncu Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü’den gelen haber magazin gündeminin en üst sırasına oturdu. Ergüçlü ve Ünlü’nün ayrıldığı iddia edildi.

“TRANSPARAN KIYAFETLER GİYMEM İÇİN ONUR BENİ YÜREKLENDİRİYOR”

Öte yandan Hazar Ergüçlü geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Sevgilisi Onur Ünlü’nün kıyafetleri konusunda ne düşündüğü sorulan Ergüçlü, “Beni aksine Onur yüreklendiriyor böyle transparan kıyafetleri giymem için. Ben bazen çekiniyorum ‘Fazla mı açık acaba diyorum’ o da ‘Hayır bence giymelisin’ diye beni yüreklendirdiği oluyor” ifadelerini kullanmıştı.ayrılık nedeni ise dikkat çekti. Ergüçlü ve Ünlü’nün fikir ayrılığı nedeniyle ayrıldığı öne sürüldü.

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