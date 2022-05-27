Galada yıldız yağmuru

Elvis filminin 75'inci Cannes Film Festivali kapsamındaki galası yapıldı. Galada adeta yıldız yağmuru vardı

"Elvis" filminin galası 75'inci Cannes Film Festivali kapsamında yapıldı.Galaya Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue, Ricky Martin, Izabel Goulart ve Adriana Lima da katıldı.Başrollerinde Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge'nin oynadığı film, Rock 'N' Roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin hayatını konu ediyor.40 yaşındaki süper model Adriana Lima, oryantal esintili hardal rengi elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu. Lima'ya yapımcı sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti. Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Lima'nın karın kasları dikkat çekti.İşte Elvis filmininndan öne çıkan kareler...Adriana LimaIzabel GoulartLeonie HanneSara SampaioElsa HoskCara Delevingne