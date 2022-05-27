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Galada yıldız yağmuru

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Elvis filminin 75'inci Cannes Film Festivali kapsamındaki galası yapıldı. Galada adeta yıldız yağmuru vardı

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Galada yıldız yağmuru

"Elvis" filminin galası 75'inci Cannes Film Festivali kapsamında yapıldı.
Galaya Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue, Ricky Martin, Izabel Goulart ve Adriana Lima da katıldı.
Başrollerinde Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge'nin oynadığı film, Rock 'N' Roll müziğin kralı” Elvis Presley’nin hayatını konu ediyor.
40 yaşındaki süper model Adriana Lima, oryantal esintili hardal rengi elbisesiyle kırmızı halıya damga vurdu. Lima'ya yapımcı sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti. Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Lima'nın karın kasları dikkat çekti.
İşte Elvis filminin kırmızı halısından öne çıkan kareler...
 
Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 6
Adriana Lima
 
 Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 14
Izabel Goulart
 
Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 18
Leonie Hanne
 
 
Cannes Film Festivali - Elvis filminin galasına yıldız yağmuru: Adriana Lima, Sharon Stone, Shakira, Kylie Minogue kırmızı halıda - 23
Sara Sampaio
 

Elsa Hosk
 

Cara Delevingne
 
 
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