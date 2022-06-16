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Fatma Turgut ile unutulmaz bir gece

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LAÜ Yaza Merhaba Festivali’nde sahne alan rock müziğin sevilen ismi Fatma Turgut, eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla öğrencilere muhteşem bir gece yaşattı

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Fatma Turgut ile unutulmaz bir gece
 
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Yaza Merhaba Festivali kapsamında ünlü sanatçı Fatma Turgut önceki gece hayranları ile buluştu.

LAÜ kampüsünde saat 21:00’da başlayan konserde Turgut, sevilen şarkılarını LAÜ öğrencileri ve hayranları için seslendirdi.
Sahne performansında “Bir Varmış Bir Yokmuş”, “Pembe Mezarlık”, “Böyle Akşamlar” gibi birbirinden güzel parçaları seslendiren Turgut, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Geceye katılanlara LAÜ’de coşkulu saatler yaşatan Turgut, eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.




Lefke’ye ikinci kez geldiğini ve çok iyi ağırlandığını dile getiren ünlü sanatçı Turgut’a muhteşem konserde Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi ve çiçek takdimi LAÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen ve Basın, Halkla İlişkiler Müdürü İsmet Yücefer tarafından yapıldı.

 

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