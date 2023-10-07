Fahriye Evcen’in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden yaptığı reklam paylaşımlarından 250 bin TL para kazanıyor

Meslektaşı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk annesi ünlü oyuncu Fahriye Evcen yer aldığı projelerle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

37 yaşındaki ünlü isim yaz sezonu boyunca ailesiyle birlikte tatil yaptı ve sık sık tatilden karelerini takipçileriyle paylaştı. Her paylaşımı olay olan ünlü isim şimdi de sosyal medya kazancıyla gündem oldu.

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden yaptığı reklam paylaşımlarından 250 bin TL para kazanıyor. 15 saniyelik bir story için aldığı ücret adeta dudak uçuklattı.

