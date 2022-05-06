Erol Evgin ile unutulmaz bayram

Arkın Colony Hotel’de sahne alan Erol Evgin, Türk pop müziğine damgasını vurmuş şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendirdi

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, bayramın ikinci gecesi The Arkın Colony Hotel’de sahne aldı.Yoğun ilgi gördüğü konserinde; “İçimdeki Fırtına”, “Ateşle Oynama”, “Deli Divane”, “Bir Bakışın Yetti”, “Hep Böyle Kal” gibi altın şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyleyen Erol Evgin, hayranlarına unutulmaz bir bayram yaşattı.Sanatçı; “Her konserim benim için bir bayram. Her sahnemde bir bayram heyecanı yaşıyorum. Nice mutlu ve umutlu bayramlarda birlikte olmak dileğiyle” sözleriyle, izleyenlerin bayramını kutladı.