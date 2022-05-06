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Erol Evgin ile unutulmaz bayram

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Arkın Colony Hotel’de sahne alan Erol Evgin, Türk pop müziğine damgasını vurmuş şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan seslendirdi

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Erol Evgin ile unutulmaz bayram

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, bayramın ikinci gecesi The Arkın Colony Hotel’de sahne aldı.

 Yoğun ilgi gördüğü konserinde; “İçimdeki Fırtına”, “Ateşle Oynama”, “Deli Divane”, “Bir Bakışın Yetti”, “Hep Böyle Kal” gibi altın şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyleyen Erol Evgin, hayranlarına unutulmaz bir bayram yaşattı.





Sanatçı; “Her konserim benim için bir bayram. Her sahnemde bir bayram heyecanı yaşıyorum. Nice mutlu ve umutlu bayramlarda birlikte olmak dileğiyle” sözleriyle, izleyenlerin bayramını kutladı.




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