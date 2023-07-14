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Eğlencenin nabzı Cratos’ta atıyor

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Cratos Premium Hotel bünyesindeki Cage Club ve Coco Bongo Island, benzersiz ambiyansı eşliğinde eğlenceseverlere müzik şöleni yaşatıyor

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Eğlencenin nabzı Cratos’ta atıyor
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Bu yaz sezonuna damgasını vuran ve adeta küllerinden yeniden doğan Cratos Premium Hotel bünyesindeki Cage Club ve Coco Bongo Island’a eğlence severlerin yoğun ilgisi her geçen gün artıyor.
Konuklarına eşsiz eğlence sunan Cage Club'ta görsel şovların yanı sıra, havai fişek ve dansçıların şovları büyük ilgi ile izleniyor.

Her hafta sonu adeta izdihama uğrayan Cage Club, Resident DJ'lerin çaldığı birbirinden özel setlerle konuklarına eşsiz geceler yaşatıyor.

Yine Cratos Otel bünyesindeki Coco Bongo Island da sürpriz etkinliklerle misafirlerini eğlendirmeye devam ediyor.

Birbirinden farklı etkinliklerle her kesime hitap eden mekan, benzersiz ambiyansı eşliğinde eğlenceseverlere müzik şöleni yaşatıyor.

Bayram Sözüdoğru ve Berk Namsoy’un başarılı işletmeciliği ile Cage Club ve Coco Bongo Island, eğlence sektöründeki farkını ortaya çıkarıyor.

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