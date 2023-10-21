Dilan Polat'ın 'altınlı kahve fincanı' 46 bin lira

Hakkında 'kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla soruşturma başlatılan Dilan Polat'ın 'sahte' dediği 'altınlı kahve fincanı'nın 46 bin TL olduğu ortaya çıktı

Türkiye’de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu sonrası mal varlıklarına el konulan ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik yürütülen soruşturma sürerken Dilan Polat'ın gündem olan 'altınlı kahve fincanı'nın değeri ortaya çıktı.

Sözcü'nün aktardığına göre, 'altınlı kahve fincanının' gündem olması ve tartışma yaratmasının ardından Dilan Polat, sahte olduğunu söylemişti fakat fincanın markanın sayfasında 46 bin TL'ye satıldığı ortaya çıktı.

