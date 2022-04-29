Cem Kafkas ile müzik ziyafeti

Spoon Lounge’te sahne alan Cem Kafkas, şarkılarıyla konukları mest etti

Türk Sanat Müziği’nin ünlü sanatçısı Cem Kafkas, Girne’nin en gözde eğlence mekanlarından Spoon Lounge’te verdiği konserle müzik sevenlere muhteşem bir dinleti sundu.Türk Sanat Müziğinin eşsiz nağmelerini müthiş sahne performansıyla yorumlayan Cem Kafkas, geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.Tam bir müzik ziyafetinin yaşandığı gecede Spoon Lounge konukları şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.Spoon Lounge direktörü, yazar ve televizyon programcısı Dilek Orhan ise gecenin kusursuz geçmesini sağlarken, konuklardan bir kez daha takdir topladı.