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Cem Kafkas ile müzik ziyafeti

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Spoon Lounge’te sahne alan Cem Kafkas, şarkılarıyla konukları mest etti

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Cem Kafkas ile müzik ziyafeti


Türk Sanat Müziği’nin ünlü sanatçısı Cem Kafkas, Girne’nin en gözde eğlence mekanlarından Spoon Lounge’te verdiği konserle müzik sevenlere muhteşem bir dinleti sundu.




Türk Sanat Müziğinin eşsiz nağmelerini müthiş sahne performansıyla yorumlayan Cem Kafkas, geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.
Tam bir müzik ziyafetinin yaşandığı gecede Spoon Lounge konukları şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.




Spoon Lounge direktörü, yazar ve televizyon programcısı Dilek Orhan ise gecenin kusursuz geçmesini sağlarken, konuklardan bir kez daha takdir topladı.

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