Balcony, Yunan mutfağını ülkemize taşıdı

Les Ambassadeurs Hotel, “Balcony Restoran” adını verdiği yeni mekanıyla bu kez Yunan mutfağını ülkemize taşıdı

Les Ambassadeurs Hotel, yatırımlarında hız kesmiyor. Les Ambassadeurs Hotel, “Balcony Restoran” adını verdiği yeni mekanıyla bu kez Yunan mutfağını ülkemize taşıdı.Yunan mutfağın eşsiz lezzetlerinin yanı sıra yurt dışından özel olarak getirilen Yunan aşçılar eşliğinde hizmete giren Balcony Restoran, zengin menüsü, modern mimarisi, kaliteli hizmeti ve güler yüzlü ekibiyle büyük beğeni topladı.Mekanın açılış gecesinde Yunan müziğin sevilen isimlerinden Cefi sahneye çıktı. Ünlü sanatçı geceye başlamadan dans grubunun sergilediği performans görülmeye değerdi. Başarılı ekip, konuklara görsel bir ziyafet sunarken, Cefi’nin sahneye çıkmasıyla mekân coşku dolu anlara sahne oldu.Repertuvarına hızlı başlayan ünlü sanatçı coşkuyu ikiye katladı, şerefine tabaklar kırıldı.