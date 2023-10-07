Akalın'ın program partneri Molho oldu

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8 ile anlaşan Demet Akalın'ın yeni programındaki partneri Jess Molho oldu. Molho ile poz veren Akalın, "Hayata dair ne varsa konuşacağız" dedi

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, TV8’de gündüz kuşağında program sunacak. Acun Ilıcalı ile anlaşan Akalın'ın partneri de Jess Molho oldu.

Öğleden sonra yayınlanacak bir program yapacağı konuşulan Demet Akalın, Instagram hesabından yeni partneri Jess Molho ile bir pozunu paylaşarak "Hayata dair ne varsa konuşacağız" ifadelerini kullandı. Akalın ve Molho'nun yeni programının ne zaman yayınlanacağı ve içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.

Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı ile bir pozunu yayınlayarak "Hayırlısı olsun diyelim mi?" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcı daha önce de Alişan ile Star TV'de program sunmuştu.

