Ağzade Global Dünya Yarışması’nda iki dalda ödüle layık görüldü

Ağzade: “43 ülkede Kuzey Kıbrıs adı dolaşıyorsa ne mutlu bize. Tanınma da tanıtma da budur”

KKTC'nin 2021 Bay Kuzey Kıbrıs'ı

Tayland'da düzenlenen Mister Global Dünya Yarışması’nda iki dalda ödüle layık görüldü.

“En İyi Fizik” ve Tayland Kültürü’nün en önemli sembolü olan fillere “En İyi Gülümseyen” (Best Smile) özel ödülünü kazanan

Ağazade konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs olarak davet aldığı finale Günkut Ajans himayelerinde ve annesi Elif Ağazade’nin maddi ve manevi desteğiyle katıldığını belirtti.

“43 ülkede Kuzey Kıbrıs (North Cyprus) adı dolaşıyorsa ne mutlu bize...” diyen Mehmet

devlet yetkililerinin böyle etkinliklerden

maddi desteklerini

esirgememesini temenni etti.

Mehmet Ağzade,KKTC bayrağının büyük finalin sahnesinde dalgalandığını vurgulayan Ağazade, ulusal kostümüyle ödülünü alırken dünyaya “Kuzey Kıbrıs, North Cyprus” diye haykırdığını ancak depremin acısı nedeniyle sevincinin buruk kaldığını ifade etti.Ağzade, tanınmanın da tanıtmanın da bu olduğunu kaydederek,