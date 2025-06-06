Lefkoşa’da 2023 yılında meydana gelen “şiddet tehdidi, kişileri gizlice ve haksız

olarak tutuklanması için kaçırmak ve soygun” suçlarından yargılanan

Muhammet Kaya hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, 4 yıl hapis cezası

aldı.

Yargıç, sanığın mahkum olduğu soygun suçunun müebbet hapis cezası öngören,

ağır ve vahim bir suç türü olduğunu kaydetti. Yargıç, sanığın işlediği soygun

suçunun toplumda çok ciddi şekilde güvensizlik yaratan, endişe veren, toplum

düzenini bozan ve kamu menfaatini oldukça yakından ilgilendiren bir suç türü

olduğunu belirtti ve bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Yargıç, sanığın başka kişilerle birlikte bir işyerine giderek, M.K.’nin

tasarrufunda bulunan toplam 950 dolar değerindeki iki cep telefonunu,

kendilerine verilmemesi halinde, omuriliğine sıkacaklarını söyleyip, şiddet

tehdidinde bulunduğuna değindi. “Sanığın bir maganda gibi davranarak,

toplumumuzu oldukça huzursuz eden ve yaygınlaştığını gözlemlediğimiz bir suç

işlemiştir” ifadesini kullanan yargıç, sanığı, oybirliği ile 4 yıl hapis cezası

verdiklerini açıkladı.