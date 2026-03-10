Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis dün saat 13.00 sıralarında Güney Kıbrıs’a geldi.

Miçotakis C-130 tipi askeri kargo uçağıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Macron da özel uçakla Baf’taki Andreas Papandreou hava üssüne geldi.

İki isim de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından karşılandı.

Hristodulidis, Macron ve Miçotakis, Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünde yaklaşık bir saat boyunca üçlü görüşme yaptı.

Görüşme sonrasında, üstteki, Rum yönetiminin Fransa’dan aldığı H145M tipi saldırı helikopterlerinin bulunduğu hangarda üç lider ortak basın açıklaması düzenledi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, "yardım çağrısına" kuvvet göndererek cevap veren Miçotakis ile Macron’a “Buradaki varlığınız Kıbrıs ve bütün Avrupa için önemli bir mesajdır” diyerek teşekkür etti.

"Güney Kıbrıs’ın güvenliğinin Avrupa’nın da güvenliği demek olduğunu” savunan Hristodulidis, "Doğu Akdeniz’de olup bitenler Avrupa’yı, güvenliği, göçü doğrudan etkiler.” dedi.

Bu gibi günlerde birlik olmanın Avrupa’nın gücü olduğuna da işaret eden Hristodulidis, "Yunanistan, Fransa, İtalya ve İspanya’nın Avrupa dayanışmasının ne demek olduğunu gösterdiğini" söyleyerek, Güney Kıbrıs’ın savaş operasyonlarına dahil olmadığını, rolünün insani olduğunu yineledi.

Hristodulidis, Yunanistan’ın gönderdiği “Kimon” fırkateyninin Kıbrıs’la bağlantılı en büyük Yunan amirallerden birinin adını taşımasının sembolik anlamına dikkat çekdi.

Hristodulidis, Fransa’yı da “güçlü stratejik ortakları” olarak niteledi.