Genç ralli pilotumuz Hasan Fikri Macila, Letonya’da katıldığı ikinci yarışında kürsü başarısı elde ederek ülkemizi gururlandırdı.

14 yaşından itibaren belli şartlar ve performansa göre genç pilotlara yarışma izni veren tek ülke olan Letonya’da düzenlenen 2025 RallyJS CESIS’te piste çıkan Macila, sezonun ikinci yarışında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Estonya Ralli Şampiyonu ve uluslararası başarılarıyla tanınan Justas Simaska’nın co-pilotluğu ve koçluğunda yarışan Kıbrıslı Türk pilot, ön çeker kategorisinde üçüncülük elde ederek podyuma çıkmayı başardı.

Baltıkların en uzun ve en zorlu yarışı olarak bilinen ve Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) pilotlarının da start aldığı bu prestijli organizasyonda Ford Fiesta R2 aracıyla yarışan Macila, sergilediği nefes kesen performansla büyük takdir topladı.

Genç sporcumuz, ön çeker kategoride kürsünün üçüncü basamağında yer alarak ülkemiz adına gurur verici bir başarıya daha imza attı.