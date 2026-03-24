Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin hayat pahalılığı ödeneği ve ekonomik gerekçelerine ilişkin değerlendirmelerine sert eleştiriler yöneltti.

Şahali, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin sunduğu gerekçeleri hedef alarak, bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Meclis’in 27 Ocak tarihinde maaşlardan kesinti yapılmasına yönelik bir komite kurulması kararı aldığını hatırlatan Şahali, bu kararın ekonomik tedbir amacıyla ve özellikle yüksek maaşlardaki artışların sınırlandırılması için alındığını belirtti.

Şahali, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin üç aylık düzenlemesini eleştirerek, bunun uzun vadeli bir çözüm sunmadığını söyledi.

Savaşın etkilerinin henüz tam olarak görülmediğinin ifade edildiğini hatırlatan Şahali, buna rağmen yalnızca üç aylık ödeme yapılmasının planlandığını belirtti.

Dokuz aylık sürecin belirsiz bırakıldığını dile getiren Şahali, bunun toplum üzerindeki yükünün göz ardı edildiğini ifade etti.

Şahali, hayat pahalılığının yasa ile ortadan kaldırılamayacağını belirterek, ekonomik gerçekliğin toplum üzerinde doğrudan hissedildiğini söyledi.

Alınan kararların özellikle sabit ve dar gelirli kesimleri etkilediğini ifade eden Şahali, sosyal sigorta emeklilerinin de bu süreçte korumasız bırakıldığını dile getirdi.