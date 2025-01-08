Aralık ayı tüketici enflasyonu rakamlarının açıklanmasıyla birlikte son 4 aylık hayat pahalılığı oranı da yüzde 11.12 olarak hesaplandı. Bu oranın kamu çalışanlarının Ocak ayı maaşlarına yansıması bekleniyor. Bu artış, 2024 yılının bütünü içinde kamu kesimi için yapılan üçüncü artış olacak.

ASGARİ ÜCRETE YANSIR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantıya çağrılması için hayat pahalılığı rakamının açıklanmasını beklediklerini duyurmuştu. HP oranı aynen yansıtılırsa asgari ücretin brütü 44 bin 528 TL; neti de 39 bin 092 TL olacak. Asgari ücret halen brüt 40 bin 436 TL; net 35 bin 180 TL olarak uygulanıyor.