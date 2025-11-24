Mağusa Spor Derneği tarafından geleneksel olarak organize edilecek Sonay Adem Mücadele ve Dostluk Turnuvası için Lumbardhı Masterleri ülkemize geldi. Mağusa Spor Derneği tarafından yedinci kez düzenlenecek olan Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvası 25-26 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılıyor. Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvasına Mağusa Spor Derneği Masterleri, Maraş Masterleri, Kırklareli Masterleri yanı sıra Lumbardhı Masterleri katılacak.

LUMBARDHI ÜLKEMİZDE

Kosova’nın Prizen şehrinin takımı olan Lumbardhı masterleri turnuvaya katılmak için hava yolu ile ülkemize geldi. Mağusa Spor Derneği başkanı Osman Nalbantoğlu tarafından Ercan Havaalanında karşılanan Lumbardhı kafilesi konaklayacağı Gazimağusa Ekor Elagance Hotel’e yerleşti. Gazimağusa Maraş Necip Halil Kartal Stadında oynanacak olan 7. Sonay Adem mücadele ve dostluk turnuvası 25 Kasım Salı akşamı başlıyor.