Birinci Lig ekibi Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nde yaşanan gelişme camiayı adeta sarsarak gündemin bir numaralı konusu hâline geldi. Kulüp Başkanı Salih Gülmez, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gülmez’in ayrılığının hemen ardından kulübün yönetim kurulunun da toplu şekilde istifa ettiği öğrenildi. Bu gelişme, zaten zor günlerden geçen Binatlı’da krizin daha da derinleştiği yorumlarına neden oldu.

Başkan Gülmez, kişisel sayfasından yaptığı açıklamada kulüp için büyük özveriyle çalıştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“4 ay var bu kulüp için her şeyimi verdim ama kuyumu kazmaya devam ettiler demek ki.

Önce teknik heyetimize, sonra camiamıza teşekkür ederim.

Özel sayfamdan istifamı herkese sunarım.”

Binatlı’da sarsıntı yalnızca başkanlık koltuğuyla sınırlı değil. Sezonun ilk 8 haftasında hiç galibiyet elde edemeyen sarı-yeşilliler, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ligin alt sıralarında bulunuyordu. Birkaç hafta önce Teknik Direktör Niyazi Özekmekçi’nin ayrılığıyla başlayan çalkantı, yönetimin tamamen çekilmesiyle yeni bir boyut kazandı.