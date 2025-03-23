Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Berk Bağrıkara

DND Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Mehmet, Ali(Abdülaziz), Galip, Mehmetali(Nurettin(Eren), Berk, Gabriel Bawa(Ernest), Kevin(Atay), Mikhail.

Esentepe: Ali, Semih, Frank, Uğurcan, Ali(Salih), Mustafa(Tuğra), Ada(Emek), Benjamin(Emre), Devran, Deniz, Lukman(Nesrin).

Goller: Dk. 82 Eren(Gençler Birliği), Dk. 18, 32 ve 55 Lukman(Esentepe)

İbrahim DALOĞLU

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezon 24. Haftasında alt sıraları ilgilendiren önemli mücadelesinde DND Gençler Birliği ile Esentepe İskele Cumhuriyet Stadı’nda kozlarını paylaştı.

Esentepe’nin maç boyunca birçok gol pozisyonuna girdiği karşılaşmada Lukman’ın 3 golüyle konuk Esentepe sahadan 3 – 1 galip ayrılarak rahat bir nefes aldı.

Dk.18 Esentepe atağında sol kanatta topla buluşan Deniz güzel bir ara pasıyla Gençler Birliği ceza alanında Lukman’ı topla buluşturdu. Lukman defanstan sıyrılarak topu köşeden ağlara gönderdi. 0-1

Dk. 31 Gençler Birliği atağında Kevin’in ara pasında sağ çaprazdan ceza alanında topla buluşan Mikail’in müsait pozisyonda şutunda top üstten auta gitti.

Dk. 32 Hızlı gelişen Esentepe atağında Ali’nin pasıyla Gençler Bürliği defansının arkasında topla buluşan Lukman güzel bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-2

Dk.46 Hızlı gelişen Esentepe atağında sağ kanatta topla buluşan Ali karşısındaki rakibinden sıyrılarak ceza alanına girerek yerden kestiği topa kimse dokunamadı.

Dk. 54 Gençler Birliği atağında sol kanattan Esentepe ceza sahasına giren Galip son çizgiden geriye kestiği topa vuran Atay’ın şutunda top defansa çarparak kalecide kaldı.

Dk. 55 Orta alanda topu kapan Esentepe’den Ada güzel bir ara pasıyla Gençler Birliği defansının ofsayt beklemesi sonrası topu alan Lukman kaleciyi de çalımlayarak topu boş kaleye göndererek skoru 0-3 yaptı.

Dk.58 Gençler Birliği atağında Esentepe ceza sahasında topla buluşan Mika kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda şutunda kaleci Ali topa sahip oldu.

Dk. 77 Esentepe atağında sol kanatta topla buluşan Deniz müsait pozisyonda bulunan Lukman’ı topla buluşturdu. Onun şutunda top yandan auta gitti.

Dk.82 Sağ kanattan gelişen Gençler Birliği atağında Barın ceza sahasına girerken ortaya kestiği topa ayak koyan Eren topu ağlarla buluşturdu. 1-3

Dk. 85 Gençler Birliği atağında ceza sahası önünde topla buluşan Atay’ın sert şutunu kaleci Ali kornere çeldi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Gençler Birliği 1 – Esentepe 3 şeklinde tamamlandı. Bu sonuçla Esentepe puanını 29 yaparak 9. sıraya yükselirken, Gençler Birliği 14 puanla 15.sırada kaldı.