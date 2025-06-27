Karar taslağının AKPM’deki çeşitli grup üyelerinden geniş bir destek aldığını yazan Haravgi gazetesi, karar taslağının "Türkiye’deki demokratik kurumların zayıflatılmasıyla" ilgili derin bir endişe ortaya koyduğunu kaydetti.

Habere göre, karar taslağında Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Osman Kavala, Selahattin Demirtaş'la ilgili ve benzeri davalardaki kararlarına uymayı reddetmeyi sürdürmesi de kınandı.

Gazete Lukaidis’in konuşmasında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın barış çağrısı, PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı gibi Kürt sorununda kısa süre önce yaşanan olumlu gelişmelerden söz ettiğini de yazdı. Haberde Lukaidis’in bunun yanında Avrupa Konseyi’ni, İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım ve etnik temizliği kınamaya çağırdığı da yer aldı.