Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclisi’nin kabul ettiği “Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Filistin Halkıyla Dayanışma” başlıklı önergede yer alan bildiri ve kararların ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Harmancı, Belediye Meclisi’nin Filistin halkıyla dayanışma için aldığı kararlar arasında Filistin yerel yönetimleriyle iş birliği kurulması için gerekli adımların ivedilikle atılması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) Gazze Acil Yardım Fonu’na aktarılmak üzere kaynak ayrılması ve belediye bünyesindeki tüm kamusal alanların “Filistin mücadelesi dostu alan” olarak ilan edilmesinin de yer aldığını açıkladı.

Filistin halkıyla dayanışmanın sembolü olarak belediye binasına Filistin bayrağı da asılırken, Başkan Harmancı boynuna Filistin bayrağı renklerini taşıyan puşi taktı.

Mehmet Harmancı, yarım asrı aşkın süredir İsrail’in işgal, abluka ve zulmüne karşı yaşam ve varoluş mücadelesi veren Filistin halkının son iki yıldır tüm dünyanın gözleri önünde Gazze’de soykırıma uğradığını vurguladı.

“Sadece topların, tüfeklerin, savaş uçaklarının değil, açlığın ve susuzluğun soykırım silahı olarak kullanıldığı, hastaneler dahil her türlü sivil altyapının bilinçli bir şekilde yok edildiği, ilaç ve gıda başta olmak üzere her türlü insani yardıma erişimin engellendiği, direnen bir toplumun tüm hayat damarlarının planlı bir şekilde kopartıldığı Gazze soykırımını izliyoruz canlı canlı.” diyen Harmancı, yaşananlara tarifi olmayan bir dehşet, öfke ve üzüntüyle tanıklık ettiklerini kaydetti.

Harmancı, Gazze’de çocukların yardım sıralarında ekmek veya temiz suya ulaşmaya çalışırken katledildiğini, sağlık çalışanlarının yaralılara ve diğer hastalara müdahale edemediğini, basın emekçilerinin infaz edildiğini anlattı.

Harmancı, Birleşmiş Milletler Filistin İnsan Hakları Raportörü’nün tespitlerine göre son iki yıl içinde Gazze’de katledilen insan sayısının 70 bine yaklaştığını ve bunların yüzde 75’inin kadınlar ile çocuklardan oluştuğunu kaydetti.

Harmancı bu rakamların sadece bombaların ve silahların sebep olduğu ölümleri yansıttığını; açlıktan susuzluktan, şehirlerin tüm altyapı ve üst yapılarının yerle bir edilmesinin sebep olduğu hastalıklardan kaynaklı ölümlerin ise henüz sayılamadığını ekledi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Belediye Meclisi olarak, "Kıbrıs Cumhuriyeti" tarafından İsrail’e verilen askeri ve ekonomik imtiyazlarla bu soykırıma alet edilmesine sessiz kalamayacaklarını vurgulayan Harmancı, şöyle konuştu:

“Bu insanlık suçunun doğrudan faili olan İsrail devletini ve gerek direk destek vererek gerekse müdahale gücünü kullanmayarak bu suça ortaklık eden tüm devletleri ve diğer uluslararası aktörleri en güçlü şekilde kınıyoruz.

Filistin Devleti’ni tanıma kararlarının kendi başına yetersiz olduğunu, hatta işgal ve soykırımla oluşturulan yeni statükonun meşrulaşmasına hizmet edebileceğine dikkat çekiyor; bu vahşetin bir an önce durdurulması, işgalin tamamen sona erdirilmesi ve Filistin halkının insanca var olabilmesi için gerekli tüm desteğin ivedilikle sağlanması için gücü ve sesi olan her bireyi, toplumu, devleti ve örgütü harekete geçmeye davet ediyoruz. İsrail’in yarım asırdır yürüttüğü işgal ve abluka siyasetine karşı uluslararası toplumun sağladığı de-facto dokunulmazlık ve cezasızlığın bu soykırıma ruhsat çıkardığını vurguluyor; uluslararası hukuk ve insan haklarını koruma enstrümanlarının ivedilikle uygulanmaya koyulmasını talep ediyoruz.”

KARARLAR…

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Belediye Meclisi olarak, Filistin halkıyla dayanışmasını beyan eden Harmancı, Belediye Meclisi’nde oy birliği ile alınan kararları da açıkladı.

Buna göre;

Gazze soykırımına karşı duruşun ve Filistin halkıyla dayanışmanın sembolü olarak Filistin bayrağının belediye binasında dalgalandırılmasına,

belediyenin 2026 bütçesinde “Uluslararası kuruluşlara yapılan ödemeler” kalemine Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’nın (UNRWA) Gazze Acil Yardım Fonu’na aktarılmak üzere kaynak ayrılmasına, belediye bünyesinde bulunan tüm kamusal alanların “Filistin mücadelesi dostu alan” olarak ilan edilmesine ve özellikle Gazze’de yaşanan soykırıma yönelik farkındalık yaratmayı hedefleyen her türü bağımsız, sokak sanatının teşvik ve davet edilmesine karar verildi.

Belediye Meclisi ayrıca, Gazze soykırımına karşı direniş amacıyla bir araya gelen birçok Gazze’li sanatçının kolektif çalışması olan ve son bir yıldır dünyanın farklı yerlerinde sergilenen Gazze Bienali projesinin Bienal Lefkoşa kapsamında Kasım ayı içerisinde Lefkoşa’da misafir edilmesi, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak anılan ve Birleşmiş Milletler tarafından her yıl Filistin halkının haklı mücadelesi ve direnişini yüceltmek amacıyla kutlanan 29 Kasım tarihinde bu yıl Lefkoşa’nın dayanışmasını dünyaya duyuracak girişimlerde bulunulması, Filistin yerel yönetimleriyle dayanışma ve iş birliği kurulması için gerekli adımların ivedilikle atılması, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin de bu doğrultuda harekete geçmesi aktif çalışma yapılması da oy birliği ile kabul edildi.