Başbakan Ünal Üstel, yapay zekâ destekli hız tespit kameraları hakkında açıklamalarda bulunarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Üstel, kameraların amacı ceza değil, trafik güvenliğini artırmak ve can kayıplarını önlemek olduğunu vurguladı.

Üstel, yapmış olduğu açıklama sürece dair bilgiler de paylaştı: Üstel’in açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği:

31 Mart 2023 tarihinde imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, 27 Eylül 2023’te KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Erhan Arıklı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu arasında bir protokol imzalanmıştır.

Kamera desteği:

Bu protokol ile ülkemize 150 adet hız tespit kamerası (130 sabit, 20 mobil) tamamen hibe edilmiştir. Tüm cihazların kurulumu tamamlanmış ve çalışır hale getirilmiştir.

Eğitim ve devreye alma:

Polis Genel Müdürlüğü’nde 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde kullanıcı eğitimleri gerçekleştirilecek, ardından kamuoyu ayrıntılı şekilde bilgilendirilecek ve kameralar aktif olarak görev yapmaya başlayacaktır.

İhlallere yönelik cezalar da bu bilgilendirme tarihinden itibaren uygulanacaktır. Vatandaşlarımız kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmeden ve uyarıcı levhalar tamamlanmadan ceza yazma süreci başlamayacaktır"

Üstel yapmış olduğu açıklamada yeni sistemle birlikte gelen yenilikleri de paylaştı:

"İlk aşamada yalnızca hız denetimleri aktif olacak, diğer kontroller (emniyet kemeri, yiyecek-içecek, evrak vb.) ilerleyen süreçte değerlendirilecektir. Bunun ilgili vatandaşlarımız mutlaka bilgilendirilecek, süreç öyle başlayacaktır.

Eski sistemde trafik ihlalleri belirli aralıklarla manuel olarak Polis Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılıyordu. Yeni sistemde ise ihlal bilgileri anlık olarak sim kartlar üzerinden iletilecek.

Bu özellik sayesinde sadece trafik güvenliği değil, herhangi bir suç işlendiğinde faillerin tespiti de daha hızlı ve etkin şekilde yapılabilecektir"

"AMAÇ CEZA DEĞİL GÜVENLİK"

Üstel'in yapmış olduğu açıklamanın devamı ise şu şekilde:

"Bu kameraların kuruluş amacı vatandaşımızı cezalandırmak değil; trafik güvenliğini artırmak, yollarımızı daha güvenli hale getirmek ve can kayıplarını önlemektir.

Değerli halkımız, bu süreçte sizlerin desteği ve duyarlılığı her şeyden önemlidir. Gelin, hep birlikte kurallara uyarak daha güvenli bir trafik düzeni kuralım. Unutmayalım; hız yapmak bir anlık heyecan olabilir ama kaybettirdikleri geri gelmez. Hepinize güvenli sürüşler dilerim"