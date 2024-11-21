Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Creditwest Bank arasında yapılan anlaşma ile Lefkoşa şehir içi park metre ödemeleri artık çok daha kolay. Kuzey Kıbrıs'ın ilk mobil ödeme sistemi olan Local Pay aracılığıyla, park ücretleri hızlı ve kolay bir şekilde ödenebilecek.

İlgili iş birliği anlaşmasına Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy, Alternatif Dağıtım Kanalları Yöneticisi Şerife Komut imza koydu.

Zaheer: "Teknolojiyi İnsanımıza Hizmet Etmek İçin Kullanıyoruz"

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, yaptığı açıklamada, bankanın teknolojiye yaptığı yatırımların odağında insanlara kolaylık sağlamak olduğunu vurguladı. "Local Pay, geliştirdiğimiz ve sürekli iyileştirdiğimiz bir mobil ödeme platformu. Bu platform sayesinde müşterilerimize hızlı, güvenli ve kolay bir ödeme deneyimi sunuyoruz. LTB ile yaptığımız iş birliği sayesinde ise bu hizmeti tüm Lefkoşa halkına ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz," diyen Zaheer, Local Pay'in sunduğu avantajlara da değindi. Zaheer, "Artık Lefkoşa'da Park Metre ödemerinde nakit taşıma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Local Pay ile temassız ödeme yapmak, zaman kazanmak ve hayatı kolaylaştırmak mümkün." şeklinde konuştu.

Harmancı: "Teknolojik olanakları doğru kullanarak başkentte hayatı daha kolaylaştırmayı hedefliyoruz"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise yaptığı konuşmada, "Başkent Lefkoşa’da daha iyi hizmet verebilmek için teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanmaya ve iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Creditwest Bank ile gerçekleştirdiğimiz parkometre ödemelerine yönelik iş birliği, bu vizyonumuzun bir yansımasıdır” dedi.

Başkan Harmancı, "Local Pay entegrasyonu ile başlattığımız bu süreç, şehir içi Parkmetre ödemelerinde hem yurttaşlarımıza hem de turistlere büyük kolaylık sağlayacaktır. Parkmetre uygulamasında başlayan bu değişim ile nakit paraya ihtiyaç duyulmayan ödeme sistemini yaygınlaştırarak şehirde yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Harmancı ayrıca, bu protokol ile başlayan iş birliğinin, şehir yaşamının farklı alanlarında yapılacak ortak çalışmaların da ilk adımı olduğunu sözlerine ekledi.

Nakit Para Taşımaya Son!

LTB ve Creditwest Bankası'nın altyapı çalışmaları sonucunda Local Pay’de yapılan geliştirme ile hayata geçirilen bu proje sayesinde, Lefkoşa şehir içindeki park metrelerde nakit paraya ihtiyaç duyulmayacak. Local Pay uygulaması üzerinden kolayca cep telefonunuzla anında ödeme yapabilirsiniz.

Park Süresi Dolmadan Local Pay Uyarı Bildirimi Yolluyor!

Local Pay uygulamasının sunduğu avantajlar bununla da sınırlı değil. Park süreniz dolmak üzereyken uygulama size bir uyarı bildirimi gönderiyor. Dilerseniz uygulama üzerinden anında ödeme yaparak park sürenizi uzatabiliyorsunuz. Bu sayede ceza riskini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz.

Local Pay uygulaması, KKTC’de 1.500'den fazla noktada ve Türkiye’de 26.000 noktada hızlı, kolay ve güvenli ödeme imkanı sunarak hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. LTB ile yapılan bu anlaşma da teknolojinin hayatımıza getirdiği yeniliklerin bir örneği olarak öne çıkıyor.

Dilediğiniz Bankaya ait Kartı Uygulamaya Ekleyip Local Pay’i Kullanmak Mümkün

Akıllı telefonunuza indireceğiniz uygulama ile Creditwest Bank müşterisi olmasanız bile dilediğiniz bankaya ait kredi kartlarınızı "Kartlarım" menüsünden ekleyebilir ve Local Pay üye işyerlerinde fiziksel kart taşıma zorunluluğu olmadan ödeme yapabilirsiniz. Creditwest Bank müşterileri ise uygulamaya müşteri numaraları ve kayıtlı cep telefonu numaraları ile giriş yapabilirler. Üstelik Local Pay’de çarkıfelek ile iki katı puan ve 100.000TL kazanma şansı yakalayabilir. Ayrıca Local Pay kullanıcılarına özel birbirinden değerli kampanyalardan da yararlanabilirler. Local Pay ile siz de hemen temassız ödeme dünyasına adım atın, Local Pay’in avantajlı dünyasının keyfine varın!

Bu iş birliği ile Lefkoşa halkı, Local Pay uygulaması aracılığıyla şehir içi birçok hizmete kolay ve hızlı bir şekilde erişebilecek.