Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Bedrettin Demirel Caddesi’nin şehir merkezine geliş yönünde yarın akşam asfaltlama çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Araç Kayıt Dairesi ile Açık Öğretim Fakültesi arasındaki bölümde yürütülecek çalışmalar saat 19.00’da başlayacak ve pazar günü tamamlanacak.

Çalışmalar süresince trafik akışının kontrollü olarak sağlanacağı belirtilen açıklamada, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve mümkün olduğunca alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.