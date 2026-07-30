Fransa genelinde devam eden sıcak hava dalgası, kuraklık ve şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüyen orman yangınları, hem doğayı hem de yangınla mücadele eden ekipleri tehdit ediyor. Avrupa Birliği’nin Copernicus Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre 2026 yılı başından bu yana Fransa’da yaklaşık 108 bin hektarlık alan kül oldu. Bu rakam, uydu kayıtlarının tutulmaya başlandığı son 20 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Fransa’yı bu yaz sarsan orman yangınlarıyla mücadele sırasında son 3 haftada dört itfaiyeci hayatını kaybetti. Son can kaybı, 27 Temmuz Pazartesi günü Bouches-du-Rhône bölgesinde yaşandı.

Son kayıp: Laurent Manson

Fransa İçişleri Bakanlığı ile Bouches-du-Rhône İtfaiye ve Kurtarma Servisi (SDIS), 27 Temmuz Pazartesi günü gönüllü itfaiyeci Laurent Manson’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Saint-Étienne-du-Grès İtfaiye Merkezi’nde görev yapan 38 yaşındaki Manson, Arles’ın kuzeyinde orman yangınlarına karşı oluşturulan önleyici konuşlanma kapsamında görev yapıyordu. Yakıt ikmali yapmak üzere kullandığı orman yangını söndürme tankerinin (CCF 4000) kontrolden çıkarak yoldan savrulması sonucu hayatını kaybetti.

Bordeaux yakınlarında iki itfaiyeci alevlerin arasında kaldı

Fransa’nın en ağır kaybı ise 21 Temmuz’da Gironde bölgesinde yaşandı.

Bordeaux-Mérignac Havalimanı yakınlarında çıkan büyük orman yangınına müdahale eden iki 34 yaşındaki itfaiyeci Anthony Berthôme ve Wilfried Schmitter, içinde bulundukları yangın söndürme aracının alevler tarafından kuşatılması sonucu yaşamlarını yitirdi.

Her iki itfaiyeci de hem profesyonel hem gönüllü olarak görev yapıyordu.

Anthony Berthôme, Saint-Jean-d’Illac gönüllü itfaiyesinde ve Saint-Médard-en-Jalles profesyonel itfaiyesinde görev yapıyordu.

Wilfried Schmitter ise daha önce Paris İtfaiye Tugayı’nda görev yapmış deneyimli bir isimdi ve Saint-Médard-en-Jalles merkezinde çalışıyordu.

22 yaşındaki Baptiste dağdan kopan kaya nedeniyle öldü

Yazın ilk acı kaybı ise 8 Temmuz’da Savoie bölgesinde yaşandı.

Henüz 22 yaşındaki gönüllü itfaiyeci Baptiste Gerfaud-Valentin, Planay kasabasında sarp arazide çıkan doğal alan yangınına saatlerce müdahale ettiği sırada dağdan kopan büyük bir kaya parçasının isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Albertville İtfaiye Merkezi’nde görev yapan genç itfaiyeci, aynı zamanda genç itfaiyecilerin eğitiminde gönüllü eğitmen olarak görev alıyor ve kısa süre önce profesyonel itfaiyecilik sınavını başarıyla geçmiş bulunuyordu.

Tarihin en zorlu yangın sezonlarından biri

2026 yazı Fransa açısından yalnızca can kayıplarıyla değil, yangınların büyüklüğüyle de tarihe geçiyor.

Özellikle Gironde, Bouches-du-Rhône, Aude, Hérault, Var, Savoie ve Akdeniz kıyısındaki birçok bölgede yüzlerce yangın çıktı. On binlerce kişi tahliye edilirken, binlerce itfaiyeci günlerce aralıksız görev yaptı. Avrupa’nın Copernicus sistemi, Fransa’nın bu yıl yanan orman alanı bakımından son yirmi yılın rekorunu kırdığını doğruluyor.

Yetkililer, iklim değişikliğine bağlı aşırı sıcaklıklar, uzun süren kuraklık ve kuvvetli rüzgarların yangın riskini olağanüstü seviyeye çıkardığını belirtiyor.

Aynı ideal uğruna can verdiler

Laurent Manson, Anthony Berthôme, Wilfried Schmitter ve Baptiste Gerfaud-Valentin farklı yaşlarda, farklı bölgelerde görev yapan dört itfaiyeciydi. Ancak hepsinin ortak noktası, başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını riske atmaları oldu.

Fransa genelinde düzenlenen anma törenlerinde ve yayımlanan taziye mesajlarında, bu dört itfaiyecinin fedakârlığının unutulmayacağı vurgulandı.