Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, yarım kalan projeleri tamamlamak ve bölgedeki yatırımları sürdürmek amacıyla yeniden aday olacağını açıkladı.

Orçan, yönetim değişikliklerinde bazı projelerin yarım kalabildiğini ve başlatılan yatırımların tamamlanmasının bölgenin geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs TV’de Seher Akbağ’ın hazırlayıp sunduğu “Güne Yansıyanlar” programına konuk olan Orçan, ülkedeki en önemli sorunlardan birinin denetim eksikliği olduğunu ifade ederek, Girne’deki gemi faciası kayıplarına en kısa sürede ulaşılması temennisinde bulundu. Orçan, festivalin de bu kaza nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Batı Nil Virüsü vakalarının gündeme gelmesiyle ilaçlama çalışmalarını artırdıklarını belirten Orçan, Tatlısu’nun genelinde mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti.

Evlerde, açık alanlarda ve ağıllarda ilaçlama yapıldığını kaydeden Orçan, vatandaşların da kendi yaşam alanlarında gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi.

Orçan, Kıbrıs’ın iki tarafında yaşanan çevre ve sağlık sorunlarının birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini de belirtti.

-“Finansmanımız hazır, projemiz hazır”

Orçan, kırsal kesim arsası dağıtmak yerine altyapısı tamamlanmış sosyal konutların daha verimli bir model olacağını söyleyerek, Tatlısu Belediyesi’nin sosyal konut konusunda hazır olduğunu sadece devlete ait arazi tahsisini beklediklerini açıkladı.

Tatlısu’da devlete ait ve sosyal konut amacıyla ayrılmış bir alan olduğunu ve belediyenin sosyal konut projesini hayata geçirmek için finansman ve projesinin hazır olduğunu belirten Orçan, açıklanan sekiz sosyal konut bölgesi arasında Tatlısu’nun yer almamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Tatlısu’nun son yıllarda hızlı bir gelişim gösterdiğini belirten Orçan, son üç yılda bölgede 7-8 bin konutluk yeni yapılaşmanın başladığını söyledi.

Bu gelişmenin su, yol ve diğer altyapı yatırımlarını zorunlu hale getirdiğini ifade eden Orçan, yeni su deposu ve isale hattı çalışmaları yapıldığını, yeni yerleşim alanlarındaki yol ve asfaltlama çalışmalarının da ihale edildiğini; çalışmaların ekim ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Çok amaçlı salon projesi için ihaleye çıkılmasına rağmen teklif alınamadığını ve projeyi farklı bir yöntemle hayata geçirmeyi düşündüklerini söyleyen Orçan, amfi tiyatro ile tiyatro ve değirmen parkı projelerinin de sürdüğünü kaydetti.

-“Harnup katma değerli ürüne dönüşecek”

Tatlısu’da kurulacak tesiste harnubun yalnızca hammadde olarak satılmayacağını, katma değerli ürüne dönüştürüleceğini de söyleyen Orçan, tesisin fiziki altyapısının büyük ölçüde tamamlandığını ve makinelerin geldiğini belirtti. Orçan, harnubun pekmez, un, çikolata, lokum ve çerezlik ürün olarak değerlendirilmesinin planlandığını da kaydetti.

Orçan, tesisten elde edilecek gelirin yüzde 50’sinin yeniden üreticiye prim olarak verilmesinin hedeflendiğini de ifade etti.

Tatlısu Belediyesi’nin yalnızca klasik belediyecilik hizmetleriyle sınırlı kalmadığını belirten Orçan, altyapıdan üretime, sosyal konuttan kültürel yatırımlara kadar farklı alanlarda bölgeye değer katacak projeler yürüttüklerini söyledi.

Orçan, temel hedeflerinin Tatlısu’da yaşam kalitesini yükseltmek, gençlerin bölgede kalmasını sağlamak ve üreticiyi destekleyen sürdürülebilir bir yerel kalkınma modeli oluşturmak olduğunu vurguladı.