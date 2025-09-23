1996 yılında Londra’nın sakin bir restoranında başlayan tanışıklık, zamanla ömür boyu sürecek bir aşka dönüştü. Cafer Çayır ve Justin Çayır, gençliklerinin sınırlılıkları ve dönemin imkânsızlıkları nedeniyle hayal ettikleri görkemli düğünü gerçekleştirememiş, yalnızca nikâh masasında hayatlarını birleştirmişti. Bu aşkın meyvesi, yıllar içinde iki oğullarıyla taçlandı.

Memleket Hasreti ve Yeni Hayat

2001 yılında memleket hasreti, Cafer Bey’i ailesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönüşe zorladı. Gazimağusa’da küçük bir market işletmeye başlayan çiftin üçüncü oğulları da burada dünyaya geldi. Hayatlarını mütevazı ama huzurlu bir şekilde sürdürürken, Cafer Bey’in içinde hep bir ukde kaldı: Çok sevdiği eşi Justin’e hayalindeki düğünü yaşatamamıştı.

Dostlardan Unutulmaz Sürpriz

Aradan tam 30 yıl geçtiğinde, aile dostları unutulmaz bir sürprize imza attı. Organizasyonun tüm ayrıntılarını titizlikle üstlenen iş insanı Bekir Çolak, Polonya, Londra, Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan dost ve akrabaları bir araya getirdi. 30 yıllık sevdayı kutlamak için hazırlanan bu özel gün, adeta bir zaman yolculuğuna dönüştü.

Çocuklar Şahit Oldu

Tuncel, Kamil ve Arda isimli üç oğulları — en büyüğü 26, en küçüğü 19 yaşında — anne babalarının gözlerinde hâlâ ilk günkü heyecanı gördü. Yıllar geçse de Cafer ve Justin’in birbirine bakışındaki o sıcaklık, ilk tanıştıkları günkü gibi taptaze kaldı.

Temsili Nikâhla Yeniden Taçlandırılan Aşk

Sürpriz düğünün en duygusal anı ise temsili nikâh töreni oldu. Yıllar önce yalnızca resmi bir imza ile bağlanan evlilik, dostları ve ailelerinin huzurunda bir kez daha sembolik bir nikâhla taçlandırıldı. Bu unutulmaz geceye Ajans Cyprus Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Turan da şahitlik etti.

Dostluk, Vefa ve Sevgi

Bekir Çolak’ın özenle organize ettiği bu sürpriz, sadece bir aile hayalini gerçekleştirmekle kalmadı; dostluğun, vefanın ve aşkın en güzel örneklerinden birini de gözler önüne serdi. 30 yıllık sevdanın öyküsü, bir kez daha tüm katılımcılara sevgi ve umut dolu bir gün yaşattı.