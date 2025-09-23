Grand Sapphire Resort, genç nesillere sektör deneyimi kazandırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Gazi Mağusa Ticaret Lisesi 12. sınıf Mutfak bölümü öğrencileri, 2025-2026 eğitim yılı çerçevesinde “İşletmelerde Beceri Eğitimi” dersi kapsamında staj görevlerine başladı.

Öğrenciler, ilk günlerinde ders öğretmenleri Ahmet Özyaşar ve Grand Sapphire Resort İnsan Kaynakları Müdürü Mehmetali Doyguner eşliğinde düzenlenen oryantasyon programına katılarak otelimizi yakından tanıma fırsatı buldu. Program kapsamında öğrencilere hem otelin genel işleyişi hem de gastronomi ve mutfak alanındaki profesyonel süreçler aktarıldı.

Grand Sapphire Resort olarak, gençlere mesleki becerilerini geliştirme imkânı sunmaktan gurur duyuyoruz. Eğitim öğretim hayatlarının en önemli aşamalarından biri olan bu süreçte, geleceğin turizm ve gastronomi profesyonellerine destek vermeye devam edeceğiz.