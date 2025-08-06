Ada Kıbrıs Projesi kapsamında AJet iş birliğiyle başlatılan 250 sterlinlik gidiş-geliş Londra–KKTC uçuş kampanyası için Londra'da tanıtım yapıldı.

Tanıtıma katılan Başbakan Ünal Üstel, yeni seferlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizminin gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Turizmin KKTC’nin lokomotif sektörü olduğunu ve gelişimi için ulaşımın en önemli unsur olduğunu belirten Üstel, “Ülke olarak tüm kaynaklarımızı turizme endeksliyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bu projenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, bu yeni seferlerle yolcularımız artık daha uygun şartlarda KKTC’ye ulaşabilecek. Bu adım, turizmimizin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Lansmanda konuşan Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da söz konusu çalışmanın uzun süredir sürdürüldüğünü ifade ederek, “Bu köprü, bugün THY ve AJet yetkilileri sayesinde buradaki çocuklarımızın ata topraklarına daha aktif şekilde gelmelerini sağlayacak” dedi.

AJet’in Londra–KKTC uçuşları için belirlenen özel fiyatın bir yıl süreyle geçerli olacağını ve bunun sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “İsteğimiz, artık bu fiyatlarla ata topraklarınıza daha rahat ve kolay şekilde gelmenizdir. Bu kadar yıldır çaresizlikten ve imkânsızlıktan dolayı tercih edilen güneyin artık tercih edilmemesidir. Ada Kıbrıs sizi çağırıyor” diye konuştu.

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ise konuşmasında, Ada Kıbrıs Projesi’nin KKTC’nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

“KKTC bizim için sadece bir destinasyon değil, ortak tarih, kültür ve değerlere sahip olduğumuz bir kardeşliktir” diyen Bolat, AJet markasıyla Londra Stansted Havalimanı ile KKTC arasında uygulanacak 250 sterlinlik gidiş-dönüş özel tarifeyle ulaşımı kolaylaştıracaklarını söyledi.

Bu adımın, hem İngiltere’deki Kıbrıslı Türkleri ana vatanlarına yakınlaştıracağını hem de KKTC’yi İngiliz turistler için cazip hale getireceğini kaydeden Bolat, kampanyanın İngiliz turistleri de ülkeye çekeceğine inandıklarını dile getirdi.