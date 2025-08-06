Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinde maaşlar yine ödenemedi.

Binboğa, Koop Süt ve Levazım’da geçtiğimiz aylarda başlayan sıkıntılar artarak devam ediyor. Levazım ve Binboğa’nın elinde yer alan ileri tarihli yüksek meblağlı çeklerin yürürlüğe girmesi engellendi. Bu sayede ödenmesi mümkün maaşlar ödenemedi. Benzer bir durumun Koop Süt’te de yaşandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda her üç kurumda da yüzde 17.8 hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmaması, 13’üncü maaşın iptal edilmesi, bazı maaşların tırpanlanması ve 1 Mayıs, bayramlık gibi ödeneklerin artık verilmemesi gibi uygulamaların yürürlüğe girmesi talep edildi.

Merkez Bankası maaşlardaki yeni düzenlemeler olmadan borçlanma, çeklerin bozulması gibi işlemlere izin vermiyor. Kooperatif Merkez Bankası yönetimi ise, Merkez Bankası kararı karşısında ileri adım atamıyor. Hükümetin ilgisizliği de sorunun kısa vadede çözülmesini engelliyor.

Her üç kurumda yeterli mali yapı olmasına rağmen, anlaşmazlıklar ve hükümetin ilgisizliği nedeniyle maaş ödemeleri yapılamadı.

Koop-Sen, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Koop ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşlarının 8 Ağustos Cuma gününe kadar ödenmemesi halinde süresiz greve gidileceği uyarısında bulundu.

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz yaptığı yazılı açıklamada belirtilen kurum çalışanlarının maaşlarına Toplu İş Sözleşmesi gereği hayat pahalılığı (HP) oranının yansıtılmadığını ve maaşlarının ödenmediğini savunarak; gereken ödemeler yapılmazsa 11 Ağustos Pazartesi gününden itibaren süresiz greve gideceklerini duyurdu.

"Hükümetin ve Merkez Bankasının talep ve baskısıyla üç koopbank iştirakinde çalışanların maaşlarına HP oranının yansıtılmaması, 13. maaşın kaldırılması, diğer sosyal menfaat ve primlerin dondurulması yönünde karar alındığını" duyduklarını iddia eden Güröz, bunun bir Toplu İş Sözleşmesi ihlali ve süresiz grev sebebi olduğunu belirtti.

Koop- Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz çözümü mümkün sorunların inisiyatif alınamaması nedeniyle maaş ödeyememe noktasına ulaştığını söyledi.

Güröz, hata üzerine hata yapıldığını belirterek, “Kuruma ciddi katkıları olan, iş bilen Kemal Öztürk böyle bir dönemde görevden alındı, yerine kurumda daha önce ciddi vukuatları bulunan bir isim atandı. Sırf DP’li olduğu için… Maalesef hükümet liyakata önem vermek yerine partizanca yaklaşımlarına devam ediyor” ifadesini kullandı.