Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı futbol turnuvasında ilk maçlar, yarın ve 17 Eylül Perşembe günü oynayacak.
Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.
Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN
19.45 Ararat (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya)
19.45 Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya)
22.00 Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz)
22.00 Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa)
22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa)
22.00 Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)
17 Eylül Perşembe:
19.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-RB Salzburg (Avusturya)
19.45 OFİ (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya)
22.00 Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda)
22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)
22.00 Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa)
22.00 Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz)
22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya)
22.00 Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)