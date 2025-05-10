Haravgi “Limasol’da Yabancı Uyruklulara Yönelik Yeni Saldırılar Gecesi” başlıklı haberinde, Çarşamba gecesi hazır yemek dağıtımı yapan üç yabancı uyruklu moto-kuryeye saldırı ve soygun girişimi ardından önceki gece de üç ayrı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gazeteye göre, ilk saldırı Çarşamba gecesi 24 yaşındaki moto-kuryeye yapıldı. 24 yaşındaki kurye, saat 22.00 sıralarında işini bitirip evine dönerken iki kişinin saldırısına uğradı. Kuryenin yolunu kesen saldırganlar yere düşürdükleri moto-kuryenin parasını ve elektrikli motosikletini çalarak kaçtı.

İkinci olayda kafasında yara olan 34 yaşındaki bir Suriyeli baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. 01.30'da meydana gelen olayla ilgili polis incelemesinde Suriyelinin, yolda yürüdüğü sırada iki kişinin saldırısına uğradığı tespit edildi.

Aynı gece 02.30'da ise, 37 yaşındaki Filistinli şahış, el ve ayaklarında yaralarla yolda baygın bulundu. Filistinli'ye iki kişinin saldırdığı saptandı.

Gazete, Limasol polisinin bu üç saldırının birbiri ile bağlantısı olmadığını düşündüğünü yazdı.