Dava, 1948 yılında hayatını kaybeden Munuse Redjep’e ait Episkopi’deki bir mülk üzerinden yürütüldü. Mahkeme, söz konusu kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmadan önce yaşamını yitirdiği için 1991 tarihli yasa kapsamında “Kıbrıslı Türk” olarak değerlendirilemeyeceğini belirledi. Bu nedenle mülkün de bu statüye girmediği ve vasinin onayına tabi olmadığı ifade edildi.

Kararda, ilgili yasanın belirli bir tarihsel dönemi düzenlediği ve geriye dönük uygulanamayacağı vurgulandı. Böylece, ilk derece mahkemesinin mülkü “Kıbrıs Türk malı” sayan yaklaşımı geçersiz kılındı.

Öte yandan süreçte, mülkün satışı için yapılan başvurunun daha önce vasinin onayına takıldığı, ancak yeni kararla bu engelin ortadan kaldırıldığı belirtildi. Mahkeme ayrıca, benzer durumlarda devletin vesayet yetkisinin sınırlarına dikkat çekti.

Kararın yalnızca bu dava ile sınırlı kalmayacağı, benzer mülkiyet uyuşmazlıkları açısından da emsal oluşturabileceği değerlendiriliyor.