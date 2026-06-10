Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un, Amerika Birleşik Devletleri’nde enerji alanında bir dizi temas gerçekleştirdiği bildirildi.

Haravgi gazetesinde yer alan haberlere göre Damianos, Washington’da Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile bir araya geldi.

Görüşmede, “Kronos” ve “Afrodit” yatakları başta olmak üzere Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki ortak enerji projelerinde kaydedilen ilerleme ele alındı.

Gazete, görüşmenin, ABD Ticaret Odası merkezinde düzenlenen Doğu Akdeniz Gaz Forumu (EMGF) 10. Bakanlar Toplantısı’nda oturuma ara verildiği sırada gerçekleştiğini kaydederek, iki tarafın, ortak projelerin ilerlemesini ve enerji sektöründeki iş birliği perspektiflerini görüştüğünü belirtti.

Damianos’un ABD temasları çerçevesinde, Beyaz Saray'da, ABD Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi Genel Müdürü Jarrod Agen ile görüştüğünü kaydeden gazete, görüşmede enerji politikası, güvenlik ve Güney Kıbrıs-ABD iş birliği hakkında görüş alışverişi yapıldığını yazdı.

Gazete, Damianos’un EMGF toplantısında yaptığı konuşmada, EMGF'nin bölgesel iş birliği ve enerji güvenliğinin temel taşı olarak stratejik rolünün altını çizerek, Güney Kıbrıs’ın, örgütün geliştirilmesi ve stratejisine verdiği desteği yinelediğini belirtti.

Konuşmasında özellikle doğal gaza değinen Damianos, hidrojen, elektrik şebekeleri ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra doğalgazın da forumun faaliyetlerinin merkezinde yer alması gerektiğini ifade etti.

Damianos, jeopolitik gelişmelerin bölgesel iş birliğini derinleştirmeyi, tedarik kaynaklarını ve güzergahlarını çeşitlendirmeyi ve enerji altyapısını güçlendirmeyi gerekli kıldığını belirterek, Doğu Akdeniz'in Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunabileceğine işaret etti.

Gazete, çalışmaların tamamlanmasının ardından, EMGF'nin enerji güvenliği ve bölgesel istikrar konusunda diyalog platformu olarak önemini yeniden teyit eden ortak bildirinin kabul edildiğini yazdı.

Haberde, Damianos'un bugün de Atlantik Konseyi Küresel Enerji Forumu'nda bir tartışmaya katılmasının beklendiği; yarın ise 3+1 formatındaki Bakanlar Toplantısı ve Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin açılışı için Houston'a gideceği ifade edildi.