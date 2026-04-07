Güney Kıbrıs’ın masaya getirdiği öneriler kapsamında, geçmişte Crans-Montana’da sağlanan yakınlaşmalar temelinde yeni bir denge arayışının sürdüğü ifade edildi. BM Genel Sekreteri António Guterres’in öncülüğündeki temaslarda henüz somut ilerleme sağlanamadığı kaydedildi.

Basına göre liderlerin son görüşmesinde sürecin devam etmesi olumlu karşılanırken, ilerlemenin sınırlı kaldığı ve temasların düşük tempoda sürdüğü belirtildi.

Güven artırıcı önlemler başlığında ise bazı konularda karşılıklı yakınlaşma olduğu açıklandı.