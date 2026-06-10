Güney Kıbrıs’ta bıçaklanan 23 yaşındaki genç yoğun bakımda tedavi görüyor.

Alithia ve diğer gazeteler, “Kato Polemidya” (Aşağı Binatlı) köyünde dün meydana gelen olayda bıçaklanan 23 yaşındaki şahsın ağır yaralandığını yazdı.

Gazete, şahsın durumunun hastane tarafından polise bildirildiğini belirtirken, Rum polisinin görgü tanığı aradığını aktardı.

- 10 milyon euroluk mücevheratla ortadan kayboldu

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, mücevher imalatıyla uğraşan ve yurtdışında da şirketi bulunan 57 yaşındaki bir şahısın, satması için kuyumcuya verdiği mücevherlerin çalındığını yazdı. Mücevherleri çalan şahsın 54 yaşında olduğu belirtildi.

Habere göre mücevher imalatçısı, Rum polisine kuyumcuya değerleri 10 milyon euroyu bulan mücevherleri satması için verdiğini ancak şahsın ortadan kaybolduğunu bildirdi.

Şikayet sahibinin, daha önce de birlikte iş yaptığı kuyumcuyla salı akşamı görüşmek için anlaştığını ama şahsın randevuya gelmediğini ve kendisine ulaşılamadığını ifade etmesinin ardından Rum polisi 54 yaşındaki kişi hakkında arama emri çıkardı.