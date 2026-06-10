Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren kumarhanelerin 2018-2025 yılları arasında devlete sağladığı kazancın 166 milyon 400 bin euroya ulaştığı bildirildi.

Politis gazetesi, “Kıbrıs Kumarhane ve Şans Oyunları Kurulu” (APEK) Başkanı Pieris Huridis’in salı günkü yıllık rapor sunumunda yaptığı konuşmada, Rum hükümetinin kumarhanelerden son iki yılda elde ettiği net gelirin 41 milyon euro olduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre Huridis konuşmasında, 2018-2025 yılları arasında bu gelirin 166 milyon 400 bin euroya ulaştığını belirtirken, bir soru üzerine KKTC’deki kumarhanelerin “yasadışı” olduğunu iddia etti.

Huridis, Güney Kıbrıs’taki kişilerin KKTC’ye geçerek kumarhaneye gitmesini engelleyemeyeceklerini de ifade etti.