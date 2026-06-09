Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri, dün düzenlenen törenle kazananlara takdim edildi.

Haravgi gazetesi, 16 yıldır düzenlenen Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri kapsamında, “Easy” marka ailesinin yaratıcısı ve sahibi, aynı zamanda Stelios Hayırseverlik Vakfı'nın kurucusu ve başkanı olan Sir Stelios Hacıyoannu’nun, bu yıl da dokuz Kıbrıslı Türk ve Rum girişimciden oluşan iki toplumlu iş ortaklığını ödüllendirildiğini yazdı.

Gazete, ödül törenine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin katıldığını kaydederken, bu yıl dağıtılan toplam ödülün 500 bin euro olduğunu belirtti.

Haberde, Stelios Hayırseverlik Vakfı'nın 2009 yılından bu yana sağladığı toplam katkının 5,3 Milyon olduğu ve 78 Kıbrıslı Türk ve Rum girişimcinin, 39 iki toplumlu iş ortaklığı oluşturarak bu yılki ödül için başvuru yaptığı ifade edildi.

Gazete, Sir Stelios Hacıyoannu’nun törende yaptığı konuşmada, ödül kazananları ve tüm katılımcıları kutlayarak, ödüllerin yalnızca bir iş girişimi olmadığını, aynı zamanda Kıbrıs'ta iki toplumun birlikte çalışma, üretme ve başarıya ulaşma potansiyelinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladığını yazdı.

Habere göre Hacıyoannu, bu girişimle desteklenen her iş birliğinin, ortak bir geleceğin mümkün olduğunu ve birlikte hareket edildiğinde, gerçek fırsatlar yaratılabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise, Stelios İki Toplumlu İş Birliği Ödülleri'nin özünde, iş birliğinin ve barış içinde bir arada yaşamanın dönüştürücü gücünü barındıran köklü bir kurum olduğunu söylediğini kaydetti.