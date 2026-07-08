Güney Kıbrıs’ta Limassol'da Megalou Alexandrou Caddesi üzerinde bulunan ve AKEL partisinin gençlik örgütü EDON'a ev sahipliği yapan iki katlı bir binanın girişinde dün sabaha yakın 03.30'da bomba patladı.

Patlama sonucu binanın giriş kısmında hasar oluşurken, yakınlarda park halinde bulunan bir araç da zarar gördü.

Polis, ilk incelemelerde patlamanın düşük güçlü patlayıcı madde kullanılarak hazırlanan el yapımı bir düzenekten kaynaklandığını açıkladı.

Polis basın ofisi sözcüsü Michalis Michail, CyBC radyosuna yaptığı açıklamada binanın AKEL'in gençlik örgütü Edon'a ait olduğunu söyledi.

Polis, soruşturmaları kolaylaştırmak amacıyla bölgenin kordon altına alındığını ve güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Yetkililer, failleri tespit etmek amacıyla güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor.