Güney Kıbrıs’ta 2021-2026 yılları arasında aile içi şiddetle ilgili çağrı sayısının 18 bini aştığı belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, aile içi şiddetin Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde ele alındığını, 2021-2026 yılları arsında vaka sayısının 18 bin 409 olduğunun ifade edildiğini yazdı

Habere göre, bu dönemde alınan 18 bin 409 aile içi şiddet çağrısı sonrasında 3 bin 674 kişi tutuklandı.

Gazete ayrıca, silah taşıyan Rum polis gücü mensuplarına her üç yılda bir psikolojik test yapılmasına ilişkin yasa önerisinin de gündemde olduğunu, önerinin yakında Meclis'e sunulmasının beklendiğini aktardı.