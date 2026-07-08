Güney Kıbrıs’ta Ayia Napa’da geçtiğimiz Pazar sabaha yakın feci şekilde darp edilerek ağır yaralanan Kıbrıslı Türk Ahmet Tan’ın hayati tehlikesi sürüyor.

Tan’ın tedavisini yürüten doktorlardan edinilen bilgiler, durumunun son derece kritik olduğunu ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Tan’ın tedavisini yürüten doktor, hastanın sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgilerin yalnızca birinci derece yakınlarına verileceğini belirtti. Bu nedenle resmi tıbbi bilgilendirme, aile bireylerinin hastaneye ulaşmasının ardından yapılacak.

EN AZ İKİ HAFTA UYUTULACAK

Ahmet Tan, geçirdiği ağır beyin travması nedeniyle en az iki hafta boyunca kontrollü şekilde sedasyon altında tutulacak.

Kaynaklar, Tan’ın şu anda herhangi bir bilinçli tepki vermediğini, solunumunun ise yaşam destek ünitesine bağlı olarak sürdürüldüğünü aktardı.

MAKİNEYE BAĞLI YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Edinilen bilgilere göre Ahmet Tan’ın hayati tehlikesi devam ediyor. Yoğun bakım ünitesinde yaşam destek cihazına bağlı olarak tedavisi sürerken, doktorlar sağlık durumunu anbean takip ediyor.

AĞIR BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ

Doktorlardan edinilen bilgilere göre Ahmet Tan’ın saldırı sonucu ağır beyin travması geçirdiği belirtilirken, sağlık ekibinin kritik tedavi sürecini yoğun bakım koşullarında sürdürdüğü ifade edildi.

RUM BASINI: OLAYIN ETNİK KÖKENLE İLGİSİ YOK

Öte yandan Larnaka’nın Ayia Napa semtinde 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tan’ın darp edilmesi olayına karışan dördüncü kişi de önceki gün akşamüzeri tutuklandı.

Güney’de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, pazar günü sabah saatlerinde ağır yaralı halde bulunan Kıbrıslı Türk’ün dört kişi tarafından darp edilmesi olayıyla ilgili önceki gün yakalanan 3 kişinin ardından dördüncü kişinin de dün havaalanında yakalandığını yazdılar.

Gazete, İsveç pasaportuna sahip 18 yaşındaki dört şahıstan üçünün önceki gün yakalandıklarını ve haklarında, çıkarıldıkları mahkeme tarafından 8 gün tutukluluk kararı verildiğini belirtirken dördüncü şahsın ise Larnaka Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalandığını yazdı.

Haberde, olayın bölgenin bilindik bir barının önünde gerçekleştiği ve kavganın 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün etnik kökeniyle bir ilgisi bulunmadığı ifade edildi.

Politis gazetesi ise yaşanan olaydan sonra Rum polisinin bölgedeki önlemlerini arttırdığını aktardı.