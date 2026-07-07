Güney Kıbrıs’ta, 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk Ahmet Tan’a yönelik Ay. Napa’da gerçekleşen saldırı olayıyla ilgili 18 yaşında 3 kişi dün sabah saatlerinde Rum polisi tarafından tutuklanarak göz altına alındı.

Üç zanlının birinin Arnavutluk, birinin Şili, diğerinin de Irak kökenli olduğu öğrenildi. Olayın uyuşturucu” meselesi olduğu iddia edildi.

Kuzey Kıbrıs’taki Noyanlar Şirketi’nde ustabaşı olarak görev yapan Ahmet Tan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Ay. Napa’da gerçekleşen 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk’e yönelik saldırı olayı, dünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

Haber, Haravgi gazetesinde “Kıbrıslı Türk Sert Bir Şekilde Dövülmesinin Ardından Entübe Edildi”, Fileleftheros’ta “Vahşi Saldırı”, Alithia’da “47 Yaşındaki Şahsın Vahşi Bir Şekilde Dövülmesi- Lefkoşa Genel Hastanesinde Entübe Durumda”, Politis’te ise “Dövdüler ve Yoğun Bakıma Gönderdiler” başlığıyla yer buldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, önceki gün Ayia Napa'da yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, İki Toplumlu Teknik Komite vasıtasıyla Polis Genel Müdürlüğü'ne aktarılan bilgiye göre, önceki sabah erken saatlerde Ayia Napa'da gerçekleşen menfur olayla ilgili üç yabancı uyruklu kişinin yakalandığını, bir kişinin de arandığını söyledi.