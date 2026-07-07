Kuzey Kıbrıs’ta emlak sektöründe faaliyet gösteren Litvanya vatandaşı Rasa Zilevice’nin, Güney Kıbrıs makamlarınca çıkarılan Avrupa Tutuklama Emri kapsamında Fransa’da gözaltına alınması ve ardından başlayan iade süreci, Kıbrıs’taki mülkiyet meselesini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Yaklaşık 15 yıldır Kıbrıs’ta yaşayan ve adanın her iki tarafında emlak sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen Zilevice’nin dosyasına ilişkin yeni ayrıntılar Litvanya basınına yansıdı. Litvanya merkezli TV3’ün 3 Temmuz tarihli haberine göre, iki çocuk annesi Zilevice, pandemi dönemine kadar 10 yılı aşkın süre Güney Kıbrıs’ta iş yaptı. Pandemi döneminde işlerinin durmasının ardından iki oğluyla birlikte Kuzey Kıbrıs’a taşındı ve burada emlak sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

Haberde yer alan anlatıma göre Zilevice, Kuzey Kıbrıs’ta resmi lisansla çalışıyor, vergi ödüyor ve Kıbrıs’ın her iki tarafındaki hukuk bürolarıyla iş birliği yapıyordu. Cannes yolculuğunda Nice Havalimanı’nda gözaltına alındı TV3’ün haberine göre Zilevice’nin Fransa’daki süreci 14 Mayıs’ta başladı.

İki oğluyla birlikte Cannes Film Festivali’ne gitmek üzere seyahat eden Zilevice, uçağının Nice Havalimanı’na inmesinin hemen ardından Güney Kıbrıs makamlarınca çıkarılan Avrupa Tutuklama Emri kapsamında gözaltına alındı. İki gün gözaltında tutulan Zilevice daha sonra serbest bırakıldı.

Ancak seyahat belgelerine el konuldu ve Fransa’dan ayrılmama yükümlülüğü getirildi. Bu nedenle Zilevice’nin iki oğluyla birlikte Nice’te kalmak zorunda olduğu, sürecin aile üzerinde ciddi bir mali ve psikolojik yük oluşturduğu aktarıldı. Fransız mahkemesinden iade yönünde karar Zilevice hakkındaki Avrupa Tutuklama Emri’nin, Kuzey Kıbrıs’taki eski Rum taşınmazlarıyla bağlantılı emlak faaliyetleri nedeniyle çıkarıldığı belirtiliyor.

Güney Kıbrıs makamları söz konusu faaliyetleri mülkiyet haklarının ihlali kapsamında değerlendirirken, Zilevice ise Kuzey Kıbrıs’ta yürüttüğü faaliyetlerin mevcut yerel mevzuata ve resmi prosedürlere uygun olduğunu savunuyor. Dosya, Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi’nin Zilevice’nin Güney Kıbrıs’a iadesi yönünde karar vermesiyle yeni bir boyut kazandı.

Karar, aynı mahkemenin yaklaşık altı ay önce benzer nitelikteki Behdad Jafari dosyasında iade talebini reddetmiş olması nedeniyle de tartışma yarattı. Savunmadan dikkat çeken iddia: Suçlamalar sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor TV3’ün aktardığına göre Zilevice’nin savunma ekibi, hakkındaki suçlamaların temelsiz olduğunu ileri sürüyor.

Savunma tarafı, dosyadaki suçlamaların büyük ölçüde Instagram ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarındaki kayıt ve bağlantılara dayandığını savunurken, söz konusu paylaşımların organize suç veya kara para aklama faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını öne sürüyor.

Zilevice’nin avukatı Philippe Ohayon da Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi’nin iade yönündeki kararına karşı çıkıyor. Hukuk mücadelesi sürüyor TV3’ün haberine göre Zilevice ve avukatı, Fransa’daki mahkemeyi karara karşı Kasasyon Mahkemesi’ne başvuracakları konusunda resmi olarak bilgilendirdi. Bu nedenle iade sürecinin henüz tamamlanmadığı ve Zilevice’nin itiraz süreci sonuçlanana kadar Fransa’da kalacağı belirtiliyor.

Haberde, mahkemenin başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin değerlendirmesini yasal süre içinde yapacağı aktarılıyor. Savunma tarafı, Avrupa Tutuklama Emri’nin uygulanmasının durdurulmasını talep ederken, alternatif olarak dosyanın Litvanya’da veya işlemlerin fiilen gerçekleştiği Kuzey Kıbrıs’ta ele alınmasını istiyor. Litvanya Büyükelçiliği’ne tepki Zilevice’nin Fransa’da karşı karşıya kaldığı süreçte ülkesinin diplomatik temsilciliğinden yeterli destek alamadığını savunması da Litvanya’da tartışma yarattı.

TV3’ün haberine göre Zilevice, Paris’teki Litvanya Büyükelçiliği’nden yardım istedi. Ancak kendisine avukatının hizmetlerinden yararlanması ve ihtiyaç halinde büyükelçiliğin internet sitesinden Litvanca tercüman bulması tavsiye edildi. Altı yabancı dil konuştuğu ancak Fransızca bilmediği belirtilen Zilevice, Fransa’daki yargı sürecinde Litvanca tercüman talep etme hakkı bulunduğunu geç öğrendiğini savundu.

TV3 ise haberin yayımlandığı sırada Litvanya Dışişleri Bakanlığı’ndan, Zilevice’nin gözaltına alınması ve diplomatların tutumuna ilişkin yorum alamadığını belirtti. Dosya Kuzey Kıbrıs açısından yakından izleniyor Rasa Zilevice dosyası, Güney Kıbrıs makamlarının Kuzey Kıbrıs’taki eski Rum taşınmazlarıyla bağlantılı faaliyetlere yönelik Avrupa Tutuklama Emirlerini kullanmasının olası sonuçlarını yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle Kuzey Kıbrıs’ta emlak ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişilerin Avrupa ülkelerine seyahatlerinde karşılaşabilecekleri hukuki riskler, son dönemde yaşanan benzer vakalarla birlikte daha görünür hale geldi. Dosyanın bundan sonraki aşamasında Fransa’daki itiraz sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve Zilevice’nin Güney Kıbrıs’a iade edilip edilmeyeceği yakından takip edilecek.