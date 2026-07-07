Güney Kıbrıs’ta 2026 yılının ilk altı ayında taşınmaz piyasasının, jeopolitik kriz, ekonomik belirsizlik ve yüksek fiyatlara rağmen güçlü seyrini koruduğu bildirildi.

Politis gazetesi, “Yüksek Fiyatlara Rağmen Taşınmazlarda Ralli - Satışlarda Limasol Birinci” başlıklı haberinde, 2026 yılının ilk altı ayındaki taşınmaz satışlarının, 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs Tapu ve Kadastro Dairesi verileri, taşınmaz satışlarındaki artışta ilk sırayı Limasol’un aldığını ortaya koydu. Gazete, Limasol’daki fiyat artışlarına rağmen talebin azalmadığını, alıcıların büyük bölümünü ise Kıbrıslıların oluşturduğunu belirtti.

Haziran ayında Limasol’da toplam 727 taşınmaz satışı gerçekleştirildiğini aktaran gazete, bunların 247’sinin yabancılara yapıldığını, yabancı alıcılara yönelik satışların yüzde 68'i veya 168’inin ise üçüncü ülke vatandaşlarını kapsadığını kaydetti.

Alıcıların yüzde 66’sının ise Kıbrıslı olduğunu belirten gazete, tapu dairesinden elde ettiği altı aylık verilere dayanarak 2007 yılının ilk altı ayında 10 bin 258, 2008 yılında 8 bin 610, 2009’da 3 bin 591, 2010’da 4 bin 408, 2011’de 3 bin 577, 2012’de 3 bin 710, 2013’de bin 779, 2014’te 2 bin 213, 2015’te 2 bin 348, 2016’da 3 bin 012, 2017’de 3 bin 610, 2018’de 4 bin 470, 2019’da 5 bin 560, 2020’de 3 bin 270, 2021’de 4 bin 501, 2022’de 6 bin 263, 2023’de 7 bin 689, 2024’te 7 bin 553, 2025’te 8 bin 729, 2026 yılının ilk ayında ise 10 bin 007 taşınmaz mal satışı yapıldığını belirtti.

Haberde, geçen yıl haziran ayında Limasol'da 444 olan taşınmaz mal satış rakamının, bu yıl aynı dönemde yüzde 64 artışla 727’ye yükseldiği vurgulandı.

Haziran ayında Baf’ta 361 taşınmaz satış belgesi sunulduğu ve bunların 257’sinin yabancılara yönelik olduğu, Lefkoşa Rum kesiminde ise satış sayısının 392’ye ulaştığı belirtildi.

Larnaka’da haziran ayında yabancılara yönelik satışların 214’e yükseldiği kaydedilen haberde, "Mağusa" bölgesinde ise haziran ayındaki satışlarda yüzde 1 oranında düşüş yaşandığı, ancak sayısal veriye yer verilmediği ifade edildi.

Habere göre, Güney Kıbrıs genelinde tapu dairelerine sunulan satış belgelerinin sayısı, 2025 yılı haziran ayındaki bin 544 seviyesinden yüzde 27 artışla bu yıl haziran ayında bin 964’e yükseldi.

Gazete ayrıca, 2026 yılının ilk yarısında yabancılara yönelik taşınmaz satışlarının da artış gösterdiğini, 2025’in aynı döneminde 3 bin 388 olan satış sayısının bu yılın ilk altı ayında 4 bin 151’e yükseldiğini yazdı.