Güney Kıbrıs’ta eski EDEK partisi milletvekilleri Marinos Sizopulos ve Yorgos Varnavas’ın ardından, “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Biriminin” merceğinde üçüncü bir eski milletvekilinin daha bulunduğu kaydedildi.

Politis gazetesi “Üçüncü Bir Eski Milletvekili de Soruşturma Altında” başlıklı manşet haberinde bağımsız yolsuzlukla mücadele biriminin merceğinde 1,3 milyon euro tutarındaki finansmanların bulunduğunu yazdı.

Konuyla ilgili olarak ulusal ve Avrupa fonlarında olası dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçlamalarıyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü belirten gazete, söz konusu milletvekilinin adına yer vermedi. Gazete finansmanların milletvekilinin kurduğu ve tek hissedarı olduğu, kâr amacı gütmeyen bir şirket aracılığıyla başka yerlere aktarıldığını belirtti.

Bağımsız yolsuzlukla mücadele biriminin konunun araştırılmasını eski yargıç Sotiris Liasidis ile Nikolas Konstantinu isimli avukata devrettiğini yazan gazete, yargıçların geçmişte sundukları raporlarla, olası yolsuzluk eylemleriyle ilgili eski milletvekillerinden Marinos Sizopulos’un kovuşturulmasını önerdiklerini anımsattı.

Haberde eski yargıçlardan Liasidis’in “Mafya Devlet” skandalıyla ilgili soruşturma memurları grubuna atandığı da kaydedildi.