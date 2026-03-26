Güney Kıbrıs’ın Germasogeia bölgesinde 1955-1959 döneminde İngiliz yönetimine karşı çatışmalara katılan kişilere ait büstlerin çalınmasıyla ilgili 36 yaşındaki bir kişi tutuklandı. Zanlının elinde çalınan büstlerden biri bulundu.

Polis, Limasol’a bağlı Germasogeia’da meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada 36 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, çalınan büstlerden birinin zanlının elinde tespit edildiği ve emare olarak alındığı bildirildi.

Olayın geçen cumartesi günü şafak saatlerinde gerçekleştiği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Germasogeia Belediye Başkan Yardımcısı ise yaptığı açıklamada, olayın bölgenin tarihi hafızasını ve kültürel kimliğini doğrudan etkilediğini ifade etti.